Sinfonieorchester Basel mit Mahler und neuem Chef ins Jubiläumsjahr

Keystone-SDA

Zum 150-jährigen Bestehen des Sinfonieorchesters Basel wird mit Markus Poschner ein neuer Chefdirigent ans Pult treten. Er plant zu Gustav Mahler einen fünfjährigen Zyklus und wird mit der 2. und 3. Sinfonie starten.

(Keystone-SDA) Die Pläne des neuen, 1971 in München geborenen Chefdirigenten Markus Poschner sind bereits weit gediehen. Er wird sich in seiner ersten Saison mit fünf grossen Konzerte und mit Spezialprogrammen, wie etwa öffentlichen Proben, vorstellen. Höhepunkt wird am 11. Juni 2026 das Jubiläums-Extrakonzert mit Mahlers 3. Sinfonie sein.

Poschners Agenda ist dabei gut gefüllt. Seinen Chefposten beim Orchestra della Svizzera Italiana wird er nach der laufenden Saison zwar abgeben. Neben seinen Tätigkeit als Chefdirigent in Basel und seinen Gastauftritten wird er aber für ein Jahr noch das Bruckner Orchester in Linz leiten. Ab 2026 wird er zudem Chefdirigent des ORF Radio Sinfonieorchesters in Wien, bevor er ab 2027 auch noch als Music Director des Utah Symphony Orchestra in den USA tätig sein wird.