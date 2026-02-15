Situation in Schweizer Gefängnissen ist angespannt

Keystone-SDA

Schweizer Gefängnisse sind derzeit voll bis übervoll, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt. Das Problem besteht schon seit Jahren. Einige Kantone wälzen deshalb Um- und Ausbaupläne für ihre Justizvollzugsanstalten.

(Keystone-SDA) Beispielhaft ist die Situation im Kanton Bern. Die Gesamtauslastung lag über alle Berner Vollzugseinrichtungen gesehen 2025 bei 107 Prozent. Die Regionalgefängnisse in Bern, Biel, Burgdorf, Moutier und Thun verzeichneten gar eine Auslastung von 124 Prozent. Projekte wie ein Gefängnisneubau in Witzwil sind darum aufgegleist worden.

Überbelegt ist auch das Gefängnis im Zürcher Kreis 4 mit einer Auslastung von 102 Prozent. Und in der Pöschwies ist es mit 95 Prozent Belegung ebenfalls eng. Ähnlich sieht es im Thurgauer Kantonalgefängnis in Frauenfeld aus. Die Auslastung betrug dort Ende 2025 104 Prozent.

Das Regionalgefängnis in Altstätten SG war mit 114 Prozent und das Gefängnis Gmünden in Teufen AR zu 100 Prozent ausgelastet. In diesen drei Kantonen bestehen daher ebenfalls Ausbaupläne.