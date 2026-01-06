The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Skifahrer in Walliser Skigebiet Grimentz-Zinal tödlich verunglückt

Keystone-SDA

Im Skigebiet Grimentz-Zinal im Walliser Val d'Anniviers hat sich am 1. Januar ein tödlicher Skiunfall ereignet. Ein 57-jähriger Schweizer kam dabei ums Leben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Neujahrstag gegen 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam der Skifahrer im Bereich «Bendolla» von der markierten Piste ab. Danach rutschte er einen steilen Hang hinunter, bevor er zum Stillstand kam.

Die Pistenpatrouilleure des Skigebietes sowie die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort. Trotz deren Bemühungen verstarb der 57-jährige Schweizer noch auf der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis leitete zur Klärung der genauen Unfallursache eine Untersuchung ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft