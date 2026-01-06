Skifahrer in Walliser Skigebiet Grimentz-Zinal tödlich verunglückt

Keystone-SDA

Im Skigebiet Grimentz-Zinal im Walliser Val d'Anniviers hat sich am 1. Januar ein tödlicher Skiunfall ereignet. Ein 57-jähriger Schweizer kam dabei ums Leben.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Neujahrstag gegen 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam der Skifahrer im Bereich «Bendolla» von der markierten Piste ab. Danach rutschte er einen steilen Hang hinunter, bevor er zum Stillstand kam.

Die Pistenpatrouilleure des Skigebietes sowie die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort. Trotz deren Bemühungen verstarb der 57-jährige Schweizer noch auf der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis leitete zur Klärung der genauen Unfallursache eine Untersuchung ein.