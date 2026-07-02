Skigebiet am Heinzenberg GR kann effizienter beschneit werden

Keystone-SDA

Teilen

Die Bündner Regierung hat die überarbeitete Ortsplanung der Gemeinden Flerden, Tschappina und Urmein genehmigt. Damit schafft sie die Grundlage für den weiteren Skibetrieb des Skigebiets Tschappina-Lüsch-Urmein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Ziel dieser überarbeiteten Ortsplanung ist eine effizientere Beschneiung im Skigebiet Tschappina-Lüsch-Urmein. Die Überarbeitung der Ortsplanung war notwendig, weil bestehende Beschneiungsanlagen ausgebaut und Beschneiungsflächen angepasst werden sollen.

Die Bündner Regierung hält in einer Mitteilung vom Donnerstag fest, dass das Skigebiet am Heinzenberg für die Region und für den Wintertourismus von grosser Bedeutung ist. «Mit der fortschreitenden Klimaerwärmung ist das Skigebiet zunehmend mit einer schlechteren Schneelage konfrontiert und das Zeitfenster für die technische Beschneiung wird kürzer.» Dem will das Skigebiet nun mit einer effizienteren Beschneiung der Hauptachsen entgegenarbeiten.