So viel nimmt DJ Antoine für einen Auftritt im Kaufleuten ein

Keystone-SDA

Antoine Konrad alias DJ Antoine hat in einem Interview über seine Gage als Musiker gesprochen. Nächstes Jahr trete er im Zürcher Kaufleuten auf, das koste "so um die 50’000 Franken", sagte der Basler der "Handelszeitung".

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Vergleich mit internationalen Stars relativierte Konrad diese Summe. «Aber hey: Jennifer Lopez nimmt für private Auftritte 1,5 Millionen Dollar, DJ-Frau Charlotte de Witte 450’000 Euro», fügte er an. Neben seiner Tätigkeit als DJ habe er die Marke «Konrad Lifestyle» aufgebaut und betreibe unter diesem Namen einen Member-Club.

Seine grössten musikalischen Erfolge seien bis heute «Ma Chérie» und «Welcome to St. Tropez», die 200 bis 300 Millionen Mal gestreamt worden seien. Im vergangenen Jahr habe er sich zudem an einem Weihnachtssong versucht. «Ich glaube, wir haben eine Million Plays gemacht, also ziemlich zum Vergessen», sagte Konrad. In der Weihnachtszeit kämpfe er gegen «jeden einzelnen Weihnachtssong», es sei «nicht die Zeit, einen neuen Hit zu lancieren».

Zur aktuellen Lage im Musikgeschäft sagte Konrad, die Branche sei stark von Streamingplattformen und Algorithmen abhängig. Ohne Präsenz in grossen Playlists bleibe ein Song oft unbeachtet, Einfluss darauf hätten Künstler kaum. Entscheidend sei deshalb ein starker Backkatalog, der auch in schwierigen Phasen konstante Einnahmen sichere.