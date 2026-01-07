Sohn von ehemaligem US-Präsidenten Reagan verstorben

Keystone-SDA

Michael Reagan, der älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag in Los Angeles im Kreis seiner Familie, wie diese mitteilte.

(Keystone-SDA) Über Jahrzehnte war er in den USA als konservativer Radiomoderator und Autor bekannt. Die Ronald Reagan Presidential Foundation würdigte ihn als einen Mann, dessen Leben «von Überzeugung, Zielstrebigkeit und einer tiefen Verbundenheit mit den Idealen» seines Vaters geprägt gewesen sei.

Während Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989, für viele Menschen in Europa als Symbolfigur des Kalten Krieges gilt, strebte sein Sohn keine politischen Ämter an. Er arbeitete als politischer Kommentator und schrieb Kolumnen für konservative Medien, darunter für den rechtsgerichteten Sender Newsmax. 2020 und 2024 unterstützte er die Präsidentschaftskandidaturen von Donald Trump.

Ohne Rückzugsort des Vaters stünde die Berliner Mauer noch?

Michael Reagan wurde 1945 geboren und von Ronald Reagan und dessen damaliger Ehefrau, der Oscar-Preisträgerin Jane Wyman, adoptiert. Die Ehe zerbrach später. Ronald Reagan heiratete danach Nancy Reagan, die ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2004 begleitete.

Über seinen Vater schrieb Reagan auf der Webseite der von ihm gegründeten Reagan Legacy Foundation, er sei dankbar für dessen «mutige Träume, grundlegende Überzeugungen und unerschütterlicher Glaube an die Grösse Amerikas und der Amerikaner». Über den Rückzugsort seines Vaters, die kalifornische Ranch Rancho del Cielo, soll Michael Reagan einmal gesagt haben: «Ohne diesen Ort würde die Berliner Mauer noch immer stehen.»