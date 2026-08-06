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Solothurner Arbeitslosenquote ist leicht gestiegen

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Solothurn im Juli im Vergleich zum Vormonat auf 3,1 Prozent gestiegen. Insgesamt waren 4560 Personen als arbeitslos gemeldet. Damit liegt der Kanton Solothurn über dem schweizweiten Mittelwert von 3,0 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Teil des Anstiegs der Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn sei auf die Gruppe der Schul- und Lehrabgänger zurückzuführen, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mit.

Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Region Grenchen mit 3,8 Prozent, gefolgt von der Region Olten/Gösgen/Gäu mit 3,6 Prozent. Die tiefste Quote weist die Region Thierstein/Dorneck mit 2,3 Prozent aus. Es folgt die Region Thal mit 2,6 Prozent. In der Region Solothurn beträgt die Quote 2,7 Prozent.

Auch die Zahl der registrierten Stellensuchenden stieg im Juli – und zwar auf 7685 Personen. Im Juli meldeten sich 13 Betriebsabteilungen für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 113 Arbeitsplätze sein, wie das AWA schrieb.

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