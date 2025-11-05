Solothurner Kantonsrat stellt sich hinter das neue Waldgesetz

Keystone-SDA

Der Kanton Solothurn erhält ein neues Waldgesetz: Der Kantonsrat hat es am Mittwoch nach zweistündiger Beratung einstimmig bewilligt. Das Gesetz soll klarer regeln, wie Wald genutzt, geschützt und an den Klimawandel angepasst wird.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das neue Waldgesetz ersetzt die Fassung von 1995 und wurde vollständig überarbeitet. Es zieht das Bundesrecht nach und passt die Vorschriften an heutige Herausforderungen – etwa die zunehmende Freizeitnutzung – an.

In der Eintretensdebatte blieb das Waldgesetz grundsätzlich unbestritten. «Es bringt einen besseren Schutz des Waldes – und dies ohne überbordende Bürokratie und Verbotspolitik», hiess es etwa seitens GLP.

Biken und Reiten auf Wegen erlaubt

Neu bleibt der Wald zwar grundsätzlich frei zugänglich, doch gilt das Betreten auf eigene Verantwortung. Velofahren und Reiten sind nur auf bestehenden Wegen oder speziell markierten Strecken erlaubt, nicht aber quer durch den Wald. Grosse Veranstaltungen werden bewilligungspflichtig.

Die Grünen forderten hier erfolglos weitere Verschärfungen. So scheiterte unter anderem deren Antrag, dass der Regierungsrat das nächtliche Velofahren und Reiten in bestimmten Waldgebieten einschränken könne, mit 76 zu 14 Stimmen.

Es gehe nicht um ein generelles Nachtfahrverbot, hatten die Grünen vorgebracht. «Es gibt aber sensible Gebiete, in denen Tiere durch die immer grösser werdenden Scheinwerfer der Velos aufgeschreckt werden.» Die Ratsmehrheit befand aber, dass sowohl das Waldgesetz als auch das Jagdgesetz bereits genügend Möglichkeiten bieten, störende Aktivitäten im Wald einzuschränken.

Klimawandel und fixe Waldgrenze

Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Waldgesetzes liegt auf dem Klimawandel: Der Wald soll widerstandsfähiger werden gegen Stürme, Trockenheit und Schädlinge. Der Kanton will die Pflege instabiler Bestände fördern, die Baumarten gezielt anpassen und Forstfachleute weiterbilden.

Nachdem die Waldfläche in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hatte, soll die Waldgrenze neu verbindlich festgelegt werden können. Mit dem Wechsel von der sogenannten dynamischen zur statischen Waldgrenze soll verhindert werden, dass landwirtschaftliche Flächen automatisch zu Wald werden, wenn sie über Jahre verbuschen. Die klare Abgrenzung soll Rechtssicherheit schaffen – etwa bei Bau- oder Nutzungsfragen.