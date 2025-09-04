The Swiss voice in the world since 1935
Sophie Turner spielt Lara Croft in «Tomb Raider»-Serie

Keystone-SDA

Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle der Action-Heldin Lara Croft. Die 29-Jährige schliesse sich für die neue "Tomb Raider"-Serie der Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") an, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios auf Instagram mit. Regie führe Jonathan Van Tulleken ("Shōgun").

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Turner wurde durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Fantasy-Saga «Game of Thrones» bekannt. Mit ihrer neuen Rolle als Abenteurerin Lara Croft tritt sie in die Fussstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die vor ihr die Computerspiel-Heldin in drei «Tomb Raider»-Filmen verkörpert hatten.

Schon die Computerspiele mit der Heldin Lara Croft waren Mitte der 1990er Jahre weltweit ein Erfolg. Angelina Jolie spielte die Titelrolle 2001 und 2003. 2018 war Vikander in der Rolle der Actionheldin zu sehen gewesen.

