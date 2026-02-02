The Swiss voice in the world since 1935
Spanier in Lugano wegen Kokainhandels festgenommen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat im Rahmen einer Anti-Drogen-Fahndung in Lugano einen 48-jährigen Spanier festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, in einen umfangreichen Kokainhandel verwickelt zu sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Festgenommene wohne im Raum Lugano, teilten Tessiner Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 48-Jährige wird der schweren Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel beschuldigt.

Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den Antidrogendiensten der Stadtpolizei Lugano hätten bereits zur Festnahme von vier Personen geführt, heisst es im Communiqué abschliessend.

