Spaziergänger von treibender Eisscholle in Ostsee gerettet

Keystone-SDA

Zwei Menschen sind in Lettland von einer in die Ostsee treibenden Eisscholle gerettet worden. Die beiden hatten einen abendlichen Spaziergang auf dem teils zugefrorenen Meer nahe der Ortschaft Plienciems unternommen, als sich ein grosser Eisbrocken löste und mehrere Kilometer von der Küste abtrieb. Dies berichteten lettische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

(Keystone-SDA) Die alarmierten Retter konnten die Gestrandeten nach fünfstündiger intensiver Suche mit Hilfe eines Eisbrechers im Golf von Riga ausfindig machen. Bei eisigen Temperaturen wurden sie mit dem Schiffskran von dem Eisstück gerettet und an Bord gebracht, wie ein vom Freihafen Riga veröffentlichtes Video zeigt.

Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und grosse Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe. Die Geretteten seien gegen 3 Uhr nachts vom Schiff im Hafen von Riga an Land gebracht und medizinisch versorgt worden, teilten die Behörden mit.