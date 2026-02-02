Spitalareal Sursee soll zu einem neuen Wohnquartier werden

Keystone-SDA

Das heutige Spitalareal in Sursee soll nach dem Umzug in den Neubau nach Schenkon LU neu genutzt werden. Der Kanton und die Stadt Sursee planen auf dem Areal ein neues Wohn- und Quartiergebiet, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Nach dem Wegzug des Luzerner Kantonsspitals (Luks) und des Pflegezentrums Seeblick wird das 47’000 Quadratmeter grosse Spitalareal «voraussichtlich» ab 2034 frei.

Vorgesehen ist laut Communiqué ein Wohnquartier mit «gehobenen» und «preisgünstigen Wohnungen». Ergänzend seien Dienstleistungen und Gastronomieangebote auf dem rund sieben Fussballfelder grossen Gebiet denkbar, hiess es. Ziel sei ein «sozial durchmischtes Quartier».

Eine Testplanung startet diesen Frühling. Diese soll aufzeigen, welche Nutzungen und baulichen Lösungen möglich seien. Sie dient als Grundlage für eine spätere Umzonung und für die weiteren Planungsschritte, hiess es.

Bevölkerung soll mitreden

Das Spitalreal Sursee gehört dem Kanton Luzern, die angrenzenden Flächen sind im Eigentum des Kantons Luzern und der Stadt Sursee.

Die erste Etappe soll direkt nach dem Wegzug von Spital und Pflegeheim starten, um Leerstände zu vermeiden, hiess es. Die Quartierbevölkerung soll mit Workshops in den Prozess einbezogen werden. Über die Umzonung entscheidet die Gemeindeversammlung.

Das aktuelle Spital Sursee ist fast 50 Jahre alt und entspricht den künftigen Anforderungen an einen modernen Spitalbetrieb nicht mehr. Der Neubau auf dem Areal Schwyzermatt in Schenkon LU ist bis 2033 geplant.

Vorgesehen sind vier unterirdisch miteinander verbundene Gebäude: Spital, Parkhaus, Nebengebäude und das Pflegezentrum Seeblick. Das neue Spital soll dereinst bis zu 140 Einzelzimmer umfassen, wie die Regierung und das Luks im Sommer 2025 mitteilten.