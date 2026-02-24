Spitalzentrum Biel ernennt Philippe Plodeck zum CEO

Keystone-SDA

Das Spitalzentrum Biel hat Philipe Plodeck zum neuen CEO ernannt. Er folgt per 1. März auf Kristian Schneider, der zum Bundesamt für Gesundheit (BAG) wechselte.

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat des Spitalzentrums Biel habe sich einstimmig für den 35-jährigen Plodeck ausgesprochen, hiess es in einem Communiqué vom Dienstag. Plodeck ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung und leitete bislang den Bereich Finanzen.

Seit 2025 amtete er zudem als stellvertretender CEO und führt das Spital seit Anfang 2026 interimistisch. Plodeck verfüge über langjährige Führungserfahrung im Gesundheitswesen und habe die Strategie des Spitalzentrums sowie neue Partnerschaften mitgeprägt, hiess es in der Medienmitteilung.

Der bisherige CEO Kristian Schneider ist per 1. Februar als Stellvertretender Direktor ans Bundesamt für Gesundheit gewechselt.