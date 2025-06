Sportwagen sorgen für Strassensperrungen am Oberalp- und Furkapass

Keystone-SDA

Am 27. und 28. Juni findet im Kanton Uri das Supercar Owners Circle Weekend statt. Dabei kommt es bei den Ausfahrten der Sportwagen zu Strassensperrungen und Verkehrsbehinderungen am Oberalp- und Furkapass, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Am Freitag, 27. Juni, kommt es gemäss Mitteilung in Andermatt zu Strassensperrungen und Behinderungen. Von 18 bis 19 Uhr ist die Oberalppasstrasse gemäss Polizeiangaben komplett gesperrt.

Einen Tag später ist die Furkapassstrasse von 8 bis 9.30 in beide Richtungen gesperrt. Am Samstagmorgen gibt es in Andermatt Strassensperrungen und Behinderungen. Während beiden Tagen sind Umleitungen signalisiert, so die Polizei.

Die Sperrungen sind gemäss dem Communiqué ausgeschildert, so in Andermatt, Gletsch und Disentis.