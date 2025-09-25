Spritztour von drei Jugendlichen endet an einer Bieler Mauer
Drei Jugendliche sind am Donnerstag in Biel nach einer Fluchtfahrt mit einem Auto von der Polizei gefasst worden. Ihr Fahrzeug mit gestohlenen Kontrollschildern prallte in einem Kreisel gegen eine Mauer, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Wagen war der Polizei kurz nach 10.35 Uhr auf der Autobahn A16 aufgefallen. Eine Patrouille wollte ihn bei der Taubenlochschlucht anhalten, doch der 15-jährige Lenker flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Biel.
Die Insassen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden angehalten, zwei medizinisch kontrolliert, einer ins Spital gebracht. Im Auto wurden weitere als gestohlen gemeldete Kontrollschilder aus den Kantonen Glarus und Aargau gefunden. Die Jugendanwaltschaft ermittelt.