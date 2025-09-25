The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Spritztour von drei Jugendlichen endet an einer Bieler Mauer

Keystone-SDA

Drei Jugendliche sind am Donnerstag in Biel nach einer Fluchtfahrt mit einem Auto von der Polizei gefasst worden. Ihr Fahrzeug mit gestohlenen Kontrollschildern prallte in einem Kreisel gegen eine Mauer, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Wagen war der Polizei kurz nach 10.35 Uhr auf der Autobahn A16 aufgefallen. Eine Patrouille wollte ihn bei der Taubenlochschlucht anhalten, doch der 15-jährige Lenker flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Biel.

Die Insassen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden angehalten, zwei medizinisch kontrolliert, einer ins Spital gebracht. Im Auto wurden weitere als gestohlen gemeldete Kontrollschilder aus den Kantonen Glarus und Aargau gefunden. Die Jugendanwaltschaft ermittelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft