SRG schliesst im Umbaujahr 2025 mit einem leichten Minus ab

Keystone-SDA

Die SRG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem leichten Verlust von 2,9 Millionen Franken abgeschlossen. Das sei die Folge von rückläufigen Erträgen bei den Gebühren und den Werbeeinnahmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) erwirtschaftete im Jahr 2025 gemäss eigenen Angaben einen Betriebsertrag von 1,56 Milliarden Franken – rund 3,5 Millionen Franken weniger als im Jahr zuvor.

Mit einem Minus von 33,4 Millionen Franken schlugen dabei vor allem die gesunkenen Gebühreneinnahmen zu Buche. Aber auch die Werbeeinnahmen lagen um 4,1 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist

Der Betriebsaufwand stieg demnach gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Millionen Franken. Zwar sanken in Folge des Abbaus von 284 Vollzeitstellen die effektiven Gehaltskosten um 15,6 Millionen Franken, gleichzeitig weist die Jahresrechnung aber Rückstellungen von knapp 50 Millionen Franken für die Sozialplankosten bis 2029 aus.