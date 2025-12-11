SRG sendet künftig wieder auf UKW

Keystone-SDA

Die SRG will ihre Radioprogramme wieder über UKW verbreiten. Der Medienkonzert verlor zuletzt eine halbe Million Hörerinnen und Hörer, als er Ende 2024 komplett auf DAB+ wechselte. Mit der neuen Gesetzgebung sei nun eine Rückkehr möglich.

(Keystone-SDA) Wann die Rückkehr erfolgt, sei noch unklar, schrieb die SRG am Donnerstag in einer Mitteilung. Zunächst müssten die neuen Rahmenbedingungen durch den Bundesrat und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) vorliegen.

Am vergangenen Dienstag hiess es auf der SRF-Webseite, dass SRF 1, 2, 3 und andere Formate frühestens ab 2027 wieder auf UKW zu hören sein werden.

Ursprünglich sollte UKW per Ende 2026 abgeschaltet werden. Die SRG sei mit der Abschaltung auf das Jahr 2025 hin «solidarisch vorausgegangen, um den privaten Radios den Weg zu ebnen», hiess es in der Mitteilung weiter.

Nachdem nun das Parlament am Dienstag einer Verschiebung der Abschaltung zugestimmt hatte, seien neue Bedingungen entstanden. «Ein vollständiger Verzicht der SRG-Sender auf die Verbreitung über UKW hätte nur dann Sinn gemacht, wenn per Ende 2026 die gesamte Branche UKW abgeschaltet hätte», so die SRG.