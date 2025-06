St. Galler Spitalverbund hat einen neuen CEO

Die Interims-Lösung der Unternehmensleitung von Hoch Health Ostschweiz ist zur festen Lösung geworden: Simon Wildermuth amtet neu als CEO, Wolfram Jochum als Chief Medical Officer.

(Keystone-SDA) Die beiden hatten per 1. Januar 2025 die Geschäfte der neu zu Hoch Health Ostschweiz zusammengeschlossenen Spitalverbunde ad interim übernommen. Jetzt wurden sie Ende Mai vom Verwaltungsrat definitiv bestätigt, wie es in einer Mitteilung des neuen Verbunds am Dienstag hiess.

In den letzten Wochen und Monate habe sich der Personalausschuss des Verwaltungsrats «intensiv mit der Klärung der definitiven Führung» befasst. Auch eine Expertise eines spezialisierten Personaldienstleisters sei dabei eingeflossen. Schliesslich habe sich der Verwaltungsrat einstimmig für die Interims-Lösung entschieden.

Die Suche nach einer neuen Führung war geprägt von einem abrupten Abgang. Nachdem der Geschäftsführer des Kantonsspitals St. Gallen, Stefan Lichtensteiger, per sofort gegangen war, geriet der Verwaltungsrat in die Kritik. In einem Gespräch mit dem Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF Mitte Dezember erklärte dieser, die Trennung vom künftigen CEO sei «keine abrupte Sache» gewesen. Die Entscheidung sei nach mehreren Sitzungen gefallen. Danach war zunächst unklar, ob die Stelle des neuen CEO extern ausgeschrieben wird oder nicht.