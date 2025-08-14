The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

St. Galler SVP warnt vor Rinderkrankheit

Keystone-SDA

Ist der Kanton St. Gallen vorbereitet auf einen Ausbruch der Rinderkrankheit "Lumpy-Skin-Disease"? Dies will die St. Galler SVP in einem Vorstoss wissen. Die Viruserkrankung hat sich Ende Juni in Frankreich bis in die Nähe der Schweizer Grenze ausgebreitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lumpy-Skin-Krankheit (LSD) werde durch Insekten übertragen und verursache Hautveränderungen, Fieber, Gewichtsverlust und eine rückläufige Milchproduktion bei den Rindern. Damit führe sie zu einem «enormen wirtschaftlichen Schaden für die Rindviehhalter», heisst es im neuen Vorstoss der SVP.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) befürchte, dass sich die Krankheit über die ganze Schweiz verteilen könnte. Als Reaktion auf die Ausbreitung in Frankreich wurde Mitte Juli in Teilen der Westschweiz eine Impfpflicht für Rinder verhängt. Betroffen sind Gebiete in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis.

Die SVP-Fraktion will nun von der St. Galler Regierung wissen, ob bereits Vorkehrungen getroffen worden seien und ob genügend Ressourcen bereitstünden, falls sich die Rinderkrankheit im Kanton ausbreiten würde. Weiter soll die Regierung erklären, mit welcher konkreten Unterstützung die Landwirtschaftsbetriebe im Fall eines Ausbruchs rechnen könnten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft