St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke senken die Strompreise

Keystone-SDA

Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) haben für das kommende Jahr die Strompreise gesenkt. Für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt ergebe sich eine jährliche Entlastung von rund 4,4 Prozent. Das sind etwa 60 Franken weniger im Vergleich zu 2025.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Preissenkung sei hauptsächlich aufgrund tieferer Beschaffungspreise für Energie am Strommarkt möglich, schrieb die SAK am Freitag in einer Mitteilung.

