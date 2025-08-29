St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke senken die Strompreise
Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) haben für das kommende Jahr die Strompreise gesenkt. Für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt ergebe sich eine jährliche Entlastung von rund 4,4 Prozent. Das sind etwa 60 Franken weniger im Vergleich zu 2025.
(Keystone-SDA) Die Preissenkung sei hauptsächlich aufgrund tieferer Beschaffungspreise für Energie am Strommarkt möglich, schrieb die SAK am Freitag in einer Mitteilung.