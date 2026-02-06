Staatsanwaltschaft befragt Sicherheitschef nach Brandkatastrophe

Keystone-SDA

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS ihre Anhörungen wieder aufgenommen. Nach den Barbetreibern soll am Freitag der aktuelle Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde mehrere Stunden lang angehört werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann ist seit Mai 2024 im Walliser Ferienort im Amt. Am Freitag musste er insbesondere Fragen zur fehlenden Kontrolle der Brandschutzvorschriften beantworten, sowohl, im Jahr 2024 als auch 2025.

Die Gemeinde Crans-Montana räumte wenige Tage nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» mit 41 Toten und über 100 Verletzten in der Silvesternacht ein, dass seit 2019 keine Kontrollen mehr durchgeführt worden waren.

Der ebenfalls vorgeladene Besitzer der Bar, Jacques Moretti, sagte bei seiner Ankunft am Morgen in Sitten: «Nicht einen einzigen Moment denken wir nicht an die Opfer, nicht einen einzigen Moment – so wahr Gott helfe», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Das Ehepaar Moretti war bereits im Januar zweimal vernommen worden.