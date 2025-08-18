The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Bern lanciert Charta für Gastronomiebetriebe

Die Stadt Bern hat eine Charta für Gastronomiebetriebe lanciert. Unterzeichnende erklären sich bereit, sich für ein attraktives und abwechslungsreiches pflanzenbetontes Angebot einzusetzen, wie die Stadt am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Gastronomiebetriebe spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen, klimafreundlichen und gesunden Ernährung, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Mit der Unterzeichnung der Charta würden sie einen Beitrag dazu leisten.

Über 30 Gastronominnen und Gastronomen haben die Charta erstunterzeichnet. Die Stadt hat diese gemeinsam mit dem Verband GastroStadtBern, dem Ernährungsforum Bern und der Initiative «healthy3» laciert.

Ziel der Charta ist es gemäss Mitteilung zudem, dass sich Gastronomiebetriebe untereinander austauschen und voneinander lernen. Es entstehe ein Netzwerk für Erfahrungs- und Wissensaustausch.

