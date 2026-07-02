Stadt Bern plant acht weitere Begegnungszonen

Keystone-SDA

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In der Stadt Bern entstehen acht weitere Begegnungszonen. Der Gemeinderat hat einen Kredit von 450'000 Franken bewilligt.

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(Keystone-SDA) Der Betrag ist für die Projektierung und Realisierung der neuen Strassenräume ab Herbst 2027 sowie für die Aufwertung bestehender Flächen vorgesehen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Stadt hervor. Das Interesse an verkehrsberuhigten Quartierstrassen bleibe gross.

Quartierorganisationen und die Bevölkerung reichten die Gesuche für die Temporeduktionen ein. Die Stadt prüft nun die konkrete Einführung an den acht gewünschten Standorten.

Zu diesen gehören Seitenarme der Tiefenau- und der Viktoriastrasse sowie der Willadingweg und der Brunnadernrain. Die weiteren Begegnungszonen sollen an der Alpenegg-, der Huber-, der Flora-/Dufour- und der Gutenbergstrasse entstehen. Hinzu kommt eine Erweiterung an der Steinerstrasse.