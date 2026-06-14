Stadt Bern schafft Grundlagen für neues Quartier in Ausserholligen

Keystone-SDA

Der Bau eines neuen Quartiers auf dem heutigen Areal von EWB und BLS in Ausserholligen rückt näher. Die Stadtberner Stimmbevölkerung hat dazu grünes Licht gegeben.

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(Keystone-SDA) Mit 41’423 Ja- zu 10’411 Nein-Stimmen hiess das Volk die Überbauungsordnung gut. Die Stimmbeteiligung betrug nach Angaben der Stadt 68,6 Prozent.

Das Gebiet befindet sich zwischen dem Europaplatz und dem Freibad Weyermannshaus. Der Perimeter umfasst auch die Familiengartenanlage Ladenwandgut. Geplant ist ein Quartier mit vier Hochhäusern, genossenschaftlichen Wohnungen und über 1000 Arbeitsplätzen.

Das Areal gehört der städtischen Energieversorgerin EWB und dem Bahnunternehmen BLS. Für die Bereiche der EWB verfügt die Stadt über ein Vorkaufsrecht, das sie in diesem Fall nicht ausüben will. Diesen Verzicht segneten die Stimmberechtigten am Sonntag ebenfalls ab.

Gegen die Vorlage war die SVP. Die Vermietung von Wohnungen zur Kostenmiete führe zu tieferen Steuereinnahmen für die Stadt, kritisierte sie. Zudem seien zu wenig Autoabstellplätze vorgesehen.

Die Befürworter versprechen sich eine Aufwertung des Areals, das zentral liege und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sei. Zudem entstehe bezahlbarer Wohnraum.