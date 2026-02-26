Stadt Bern setzt weiter auf Fuss- und Veloverkehr

Keystone-SDA

Die Stadt Bern will den Umstieg vom Auto auf umweltfreundliche Mobilität beschleunigen. Der Stadtrat hat die Totalrevision des Reglements zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs am Donnerstag verabschiedet.

(Keystone-SDA) Die Stadt strebt bis 2035 einen Anteil von 35 Prozent Fussverkehr und 30 Prozent Veloverkehr an. Die Verkehrssicherheit soll weiter steigen.

Der Finanzrahmen für Massnahmen wird erweitert: Künftig ist eine Bandbreite zwischen 2,45 und 3,15 Millionen Franken vorgesehen statt wie bisher ein fixer Betrag von 2,45 Millionen Franken. Über die genaue Höhe entscheidet der Stadtrat jeweils im Budgetprozess.

Der Stadtrat hiess die Totalrevision am Donnerstag mit 49 zu 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen gut. Auf eine zweite Lesung verzichtet er.