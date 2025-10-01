Stadt Bern vergibt drei literarische Auszeichnungen
Die Stadt Bern hat erneut ihr Stipendium "Weiterschreiben" vergeben. Es geht in diesem Jahr an Sarah Elena Müller, Andri Beyeler und Michael Stauffer, wie sie am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Das mit 10’000 Franken dotierte Stipendium sei als Auszeichnung und Förderung zugleich zu verstehen, schrieb die Stadt in einer Mitteilung.
Sarah Elena Müller bewege sich fliessend zwischen Literatur, Musik, Forschung und Performance, schrieb die Stadt weiter. Aktuell arbeite Müller an zwei Folgeromanen ihres vielfach ausgezeichneten Debütromans.
Andri Beyeler ist gemäss der Stadt Theaterwissenschaftler und Dokumentalist. Er amtet als Mitglied der freien Tanz-Theater-Gruppe Kumpane und arbeitet als Dramaturg. Er schreibt zudem Bühnentexte, Prosa und zeichnet.
Michael Stauffer mache «Literatur in allen Formen», zu finden in elf Büchern. Er sei Autor und Regisseur von über 30 Hörspielen und fünf Theaterstücken, schreibe Lyrik und improvisiere mit Musikern.