Stadt Bern will Skilager aus Kostengründen nicht wieder einführen

Keystone-SDA

Die Stadt Bern will die 1998 abgeschaffte flächendeckende Finanzierung der Skilager nicht wieder einführen. Der Gemeinderat führt die hohen Kosten ins Feld. Solche Ausgaben seien in der aktuellen finanziellen Lage der Stadt nicht angezeigt.

(Keystone-SDA) Stadträtinnen und Stadträte aus sechs Parteien hatten beim Gemeinderat ein sogenannte Kleine Anfrage deponiert, um die Frage der Skilager breiter zu diskutieren. Die Stadtratsmitglieder kommen aus der Grünen Freien Liste, der FDP, der SVP, der SP, der Alternativen Linken und der Mitte.

Dem Jahresbericht 2023 der Stadt entnahmen die Stadtratsmitglieder, dass insgesamt 27 Schneesport-Klassenlager durchgeführt wurden. Es sei jedoch unklar, aus welchen schulischen Budgets diese getragen würden und ob deswegen auf andere pädagogisch wertvolle Aufgaben verzichtet worden sei, monierten sie.

Die Stadt unterstütze Schneesportlager und -tage mit einem Beitrag von 50 Franken pro Kind. Angesichts der realen Kosten solcher Angebote sei dieser Betrag kaum ausreichend, um den Zugang unabhängig von der Finanzlage der einzelnen Schule sicherzustellen.

Gerade Klassenlager, ob im Schnee oder anderswo, würden zur sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen und den Zusammenhalt fördern, hielten die Stadtratsmitglieder fest. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob der Gemeinderat seine Haltung allenfalls überdacht habe.

Gemeinderat rechnet vor

Dieser winkte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort ab. Die Schulen seien seit 1998 frei, ihre Gelder für Landschulwochen oder Schneesportlager einzusetzen. Zudem könnten Schülerinnen und Schüler vom 5. bis zum 9. Schuljahr in den Frühlings- oder Herbstferien am Sportlager Fiesch teilnehmen.

Der Gemeinderat führte die Stabilisierung der Finanzlage als zentrales Legislaturziel ins Feld. Eine flächendeckende Wiedereinführung der Schneesport-Klassenlager mit städtischen Geldern sei nicht angebracht.

Ein einwöchiges Lager koste pro Klasse, je nach Art der Durchführung, zwischen 6000 und 8000 Franken, eine Landschulwoche zwischen 2500 und 5000 Franken. Dabei seien die Elternbeiträge bereits abgerechnet, heisst es in der Antwort.

In der Stadt Bern gebe es pro Klassenstufe rund 60 Klassen. Die Kosten für eine Wiedereinführung würden sich auf etwa 420’000 Franken pro Klassenstufe belaufen, rechnet die Stadtregierung vor.

Aktuell biete das Sportamt zusammen mit Swiss-Ski Schneespasstage für 3. bis 6. Klassen der Stadt Bern an. Rund 85 Klassen können laut Gemeinderat jährlich an einem solchen Schneetag im Klassenverband teilnehmen. Die Kosten für die Stadt Bern belaufen sich auf rund 40’000 Franken.