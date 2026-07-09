Stadt Biel priorisiert die Feuerwehr an Ampeln

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat der Stadt Biel gibt Feuerwehrfahrzeugen an ausgewählten Ampeln künftig Vorrang. Die Neuerung soll die Durchfahrt an wichtigen Verkehrsknotenpunkten beschleunigen und die Verkehrssicherheit verbessern, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Für das Vorhaben bewilligte der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 220’000 Franken. Die Stadt finanziert das Vorhaben aus der Sonderrechnung für die Feuerwehr, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

In einer ersten Phase bis Ende 2026 führt die Stadt die Technologie an der Kreuzung von Neumarktstrasse und Freiestrasse ein. Später folgen weitere, noch nicht bekannte strategische Kreuzungen.

Die technische Umsetzung erfolgt über ein Funksystem mit Sendern in den Einsatzfahrzeugen und Empfängern an den Ampeln. Ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht kann die Schaltphasen damit kurzfristig anpassen, um eine schnelle Durchfahrt zu ermöglichen. Nach der Passage schaltet die Ampel automatisch wieder in den Normalbetrieb.

Das System basiert auf dem gleichen Prinzip wie die Priorisierung der Busse der Verkehrsbetriebe Biel, wie es weiter hiess. Die Feuerwehrorganisation der Agglomeration Biel, zu der die Gemeinden Biel, Ipsach, Nidau, Ligerz und Twann-Tüscherz gehören, leistet im Durchschnitt täglich zwei Einsätze.