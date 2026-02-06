Stadt Luzern erzielt Gewinn von 92 Millionen Franken statt Verlust

Keystone-SDA

Die Jahresrechnung 2025 der Stadt Luzern schliesst um 114,9 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Als Hauptgrund dafür nennt die Stadt höhere Steuererträge.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess, übertrifft der Steuerertrag von 557,2 Millionen Franken die Erwartungen um 115,4 Millionen Franken.

Steuern von juristischen Personen sorgten für Mehrerträge von 90,9 Millionen Franken. Die natürlichen Personen bezahlten 21,9 Millionen Franken mehr Steuern ein als erwartet.

Die Stadt Luzern nahm nicht nur mehr Geld ein als budgetiert, sie gab auch mehr aus. Die Nettoausgaben lagen um 5,8 Millionen Franken oder 1,2 Prozent über dem Budget.

Von den budgetierten Bruttoinvestitionen von 124,1 Millionen Franken setzte die Stadt 87,4 Prozent um.

In der Mitteilung verspricht die Stadt zudem eine detaillierte Analyse der Jahresrechnung für Ende April.

Im Vorjahr 2024 hatte der Jahresabschluss das Budget um 123,2 Millionen Franken übertroffen. Auf das laufende Jahr hin sinken die Steuerfüsse für Personen und Unternehmen in der Stadt Luzern zum vierten Mal in Folge. Die Stimmberechtigten genehmigten die Steuersenkung mit dem Budget 2026 im vergangenen Dezember an der Urne.