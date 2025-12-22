Stadt Luzern macht Altlastenuntersuchungen im Gebiet Würzenbach

Die Stadt Luzern lässt im Gebiet Würzenbach auf die im Kataster belasteten Flächen Boden-, Porenluft- und Grundwasserproben entnehmen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen voraussichtlich im Herbst 2026 vorliegen.

(Keystone-SDA) Die Flächen zwischen der Lidostrasse und der Kreuzbuchstrasse im Gebiet Würzenbach sind laut Mitteilung der Stadt Luzern im kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Die Stadt will die vom Kanton verlangten Untersuchungen durchführen, um festzustellen, ob eine Sanierung nötig ist.

Bereits 2024 wurden im Würzenbach-Delta, das früher als Riedgebiet über tiefe und wasserreiche Böden verfügte, historische Untersuchungen abgeschlossen, bei denen mögliche Belastungsursachen wie abgelagerte Abfälle oder Bauschutt analysiert wurden.

In einem zweiten Schritt starten die technischen Untersuchungen, wie die Stadt weiter informierte. Von Januar bis Februar 2026 werden an 16 Standorten Bodenproben und an 17 Standorten Porenluftproben entnommen. Später sollen laut dem Communiqué an elf weiteren Stellen Grundwasser-Messstellen eingerichtet und Proben entnommen werden.

Drei Viertel der Probenflächen befinden sich auf Grundstücken der Stadt Luzern. Die Arbeiten beginnen am Dienstag auf dem Schulareal Würzenbach und dem Campingplatz Lido.

Die Ergebnisse sollen laut Mitteilung in einem Bericht zusammengefasst werden, der im Herbst 2026 erwartet wird. Anschliessend soll die kantonale Dienststelle Umwelt und Energie über das weitere Vorgehen entscheiden, so die Stadt.