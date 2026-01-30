Stadt Wil SG mietet Strassen-Sperrelemente zum Schutz der Fasnacht

Keystone-SDA

Die Stadt Wil hat für die bevorstehende Fasnacht 36 mobile Strassensperrelemente gemietet. Damit könnten Fahrzeuge von der Menschenmenge abgehalten werden.

(Keystone-SDA) Man könne Anlässe mit Menschenmengen nicht länger ungeschützt lassen, erklärte die für Gesellschaft und Sicherheit zuständige Stadträtin Cornelia Kunz (FDP). Sie bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der «Wiler Zeitung».

Zwar habe es gemäss der Polizei nie Hinweise auf konkrete Bedrohungen für die Stadt Wil gegeben. Dem Stadtrat sei es aber wichtig, dass die Sicherheitsaspekte bei Anlässen gut geregelt seien, so die Stadträtin gegenüber der Zeitung weiter. Den Ausschlag für entsprechende Überlegungen hätten Ereignisse im Ausland gegeben, wie etwa der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024.

Für die Zukunft beabsichtige die Stadt, eigene Strassensperrelemente anzuschaffen. Ein entsprechender Bericht und Antrag zuhanden des Stadtparlaments seien in Bearbeitung. Im Budget werde ein Betrag von 800’000 Franken dafür vorgesehen.

Für die Zukunft werde der Einsatz von mobilen Strassensperren nebst der Fasnacht auch für den Mai- und Othmarsmarkt, das Musikfestival «Rock am Weier» oder für Fussballspiele mit grossem Zuschaueraufkommen diskutiert.