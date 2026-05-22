Stadt Zug will Mietpreise erstmals statistisch erfassen

Keystone-SDA

Die Stadt Zug hat erstmals eine flächendeckende Erhebung der Mietpreise gestartet. In den Monaten Mai und Juni werden die Daten von insgesamt 14'500 Wohnungen in 2700 Gebäuden erfasst.

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(Keystone-SDA) Ziel der Erhebung sei es, erstmals eine repräsentative Datengrundlage für den gesamten Mietwohnungsmarkt zu schaffen, teilte die Stadt Zug am Freitag mit. Bisher gab es demnach keine vollständigen Daten zu den Wohnungsmieten. Mit der Durchführung beauftragte die Stadt das Marktforschungsinstitut GFS Bern.

Angeschrieben werden die Eigentümerschaften und Verwaltungen der Mietwohnungen. Neben der Netto- und Bruttomiete werden unter anderem auch die Wohnungsfläche, die Anzahl Zimmer, das Wohnquartier sowie die Dauer des aktuellen Mietvertrags erhoben.

Die Ergebnisse der Auswertung sollen laut der Mitteilung im zweiten Halbjahr 2026 vorliegen. Die Stadt Zug beabsichtigt, die Mietpreiserhebung in Zukunft zu wiederholen.