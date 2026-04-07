Stadtberner Stimmvolk entscheidet am 14. Juni über sechs Vorlagen

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern können am 14. Juni über sechs städtische Vorlagen befinden. Das teilte der Gemeinderat am Dienstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Volk entscheidet über den städtischen Beitrag von 40 Millionen Franken an die Gesamtsanierung des Bernischen Historischen Museums und über zwei Baukredite: 7,8 Millionen Franken für den Einbau einer neuen Quartierküche im ehemaligen Tiefenauspital sowie 8,3 Millionen für das Schulhausprovisorium Steigerhubel.

Beim Tierpark Dählhölzli geht es um Anpassungen der baurechtlichen Grundordnung. Sie sollen den Weg für die Erneuerung des Tierparks ebnen.

Das Volk entscheidet weiter über die Überbauungsordnung, die den Bau eines neuen Quartiers auf dem heutigen Areal von Energie Wasser Bern (EWB) und BLS in Ausserholligen ermöglichen soll. Die sechste Vorlage soll der Stadt den Erwerb des Monbijou-Areals von EWB ermöglichen. Der Kredit beläuft sich auf 63 Millionen Franken.

Auf kantonaler Ebene kommt am 14. Juni das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt am Kunstmuseum Bern zur Abstimmung. Ein von der SVP, der EDU und der GLP getragenes Komitee hat das Referendum gegen den Kantonsbeitrag ergriffen.