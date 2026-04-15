Stadtpolizei Zürich erwischt möglichen Dealer mit 900 Gramm Kokain

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagabend einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Sie stellte 900 Gramm Kokain in zwei Liegenschaften in der Stadt Zürich sicher.

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(Keystone-SDA) Die Betäubungsmittelfahnder und -fahnderinnen der Stadtpolizei Zürich waren im Kreis 3 unterwegs, als sie um kurz nach 19.15 Uhr an der Birmensdorferstrasse eine mögliche Drogenübergabe beobachteten. Zwei Männer seien nach dem Treffen getrennte Wege gegangen. Nur wenig später wurden sie durch die Stadtpolizei Zürich angehalten und kontrolliert, wie diese am Mittwoch mitteilte.

Dabei fand die Polizei mehrere für den Verkauf vorbereitete Portionen Kokain. Sie geht davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen mutmasslichen Dealer handelt. Er wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wurden in zwei Liegenschaften in der Stadt Zürich Hausdurchsuchungen durchgeführt. Auch Diensthund «Ferox» kam dort zum Einsatz. Die Polizei konnte gesamthaft über 900 Gramm Kokain sicherstellen. Der spanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz wurde polizeilich befragt und der Staatsanwaltschaft zugeführt.