The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stadtpolizei Zürich erwischt möglichen Dealer mit 900 Gramm Kokain

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagabend einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Sie stellte 900 Gramm Kokain in zwei Liegenschaften in der Stadt Zürich sicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Betäubungsmittelfahnder und -fahnderinnen der Stadtpolizei Zürich waren im Kreis 3 unterwegs, als sie um kurz nach 19.15 Uhr an der Birmensdorferstrasse eine mögliche Drogenübergabe beobachteten. Zwei Männer seien nach dem Treffen getrennte Wege gegangen. Nur wenig später wurden sie durch die Stadtpolizei Zürich angehalten und kontrolliert, wie diese am Mittwoch mitteilte.

Dabei fand die Polizei mehrere für den Verkauf vorbereitete Portionen Kokain. Sie geht davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen mutmasslichen Dealer handelt. Er wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wurden in zwei Liegenschaften in der Stadt Zürich Hausdurchsuchungen durchgeführt. Auch Diensthund «Ferox» kam dort zum Einsatz. Die Polizei konnte gesamthaft über 900 Gramm Kokain sicherstellen. Der spanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz wurde polizeilich befragt und der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft