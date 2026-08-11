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Starke Rauchentwicklung in Wiedlisbach

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsbehörden haben am Dienstagabend vor einer starken Rauchentwicklung in Wiedlisbach gewarnt. Es handle sich um die Folge eines Brandes.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es über die Warn-App Alert Swiss. Die Bevölkerung werde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle sie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

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