Stau vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels nimmt ab

Keystone-SDA

Der Osterverkehr vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels hat am Dienstag nach Mitternacht abgenommen. Zwischen Quinto und der Dosierstelle Airolo stauten sich die Fahrzeuge noch auf zwei Kilometern.

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(Keystone-SDA) Das entsprach einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X schrieb. Auf der Nordseite des Gotthard-Tunnels hatten Reisende freie Fahrt. Das zeigte ein Blick auf die Website des TCS.

Für die Fahrt in den Norden brauchten Reisende am frühen Montagabend noch bis zu zwei Stunden länger als bei normaler Verkehrslage. Der Verkehr staute sich vor dem Südportal auf einer Länge von bis zu zwölf Kilometern. Auch in die Gegenrichtung war Geduld gefragt. Zwischen Erstfeld und Göschenen UR verzeichnete der TCS zeitweise eine Staulänge von acht Kilometern.