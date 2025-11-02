Stefan Büsser holt Boris Becker zu «Late Night Switzerland»

Keystone-SDA

Boris Becker wird laut „Blick“ am 9. November zu Gast in der SRF-Unterhaltungssendung „Late Night Switzerland“ sein. „Meistens sind die Gäste am lustigsten, von denen man es am wenigsten erwartet“, sagte Moderator Stefan Büsser der Zeitung.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie jeder seiner Gäste müsse auch Becker damit rechnen, den einen oder anderen Spruch von Büsser einstecken zu müssen. „Ich finde seine Erfolge oder seinen Weg aus Krisen wesentlich spannender und inspirierender für einen Talk als die Tiefs selber“, wird Büsser weiter zitiert.

Nachdem er Beckers Buch gelesen habe, habe er sich gedacht, dass dieser ein spannender Gast für seine Sendung wäre. Also habe er dessen Management geschrieben und sei daraufhin von Becker persönlich angerufen worden. „Da ist mir fast das Telefon aus der Hand gefallen“, so der Moderator. Ihm sei Becker in Interviews als sehr witzige Person aufgefallen, und er sei gespannt, wie dieser sich beim Late-Night-Talk schlagen werde.

231 Tage in Haft

Der ehemalige Tennisstar war in den letzten Jahren vor allem wegen des gegen ihn laufenden Insolvenzverfahrens und seiner Zeit im Gefängnis in den Schlagzeilen. Im April 2022 ist Becker in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er Vermögenswerte nicht ordnungsgemäss angegeben hatte.

Er sass 231 Tage in Haft, ehe er nach Deutschland abgeschoben wurde. In seinem Buch «Inside» berichtet Becker detailliert von den Begegnungen mit Mitgefangenen und falschen Freunden aus der Zeit vor der Verurteilung. Der frühere Grand-Slam-Gewinner lebt seit April 2023 mit seiner Ehefrau Lilian in Italien, das Paar erwartet ein Kind