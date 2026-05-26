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Stefanie Heinzmann wird neue Gastgeberin bei «Sing meinen Song»

Keystone-SDA

Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation von "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert". Mit der Walliser Sängerin werde erstmals eine Frau durch das 3+-Format führen, wie der Sender mitteilte.

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(Keystone-SDA) Heinzmann tritt die Nachfolge von Dodo an, der das Zepter nach vier Staffeln übergab. Heinzmann kennt das Format bereits aus der deutschen Version und aus der ersten Schweizer Staffel. «Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei sein zu dürfen», wurde sie zitiert. Sie freue sich darauf, neue Seiten der Musikerinnen und Musiker und die Geschichten hinter den Songs kennenzulernen.

Die siebte Staffel endete am Montag, 4. Mai 2026, mit der Duett-Folge. Insgesamt erreichte 3+ mit der aktuellen Staffel rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

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