Steinen SZ erhebt Einspruch gegen Ausweitung des Moorschutzes

Keystone-SDA

Der Gemeinde Steinen SZ geht der geplante Schutz des Moores am Lauerzersee zu weit. Sie hat deswegen gegen den Nutzungsplan Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee Einsprache erhoben.

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(Keystone-SDA) Die Moorlandschaft liegt zu einem guten Teil auf dem Gebiet von Steinen. Das Interesse der Gemeinde sei deshalb gross, sich gegen die übermässigen Schutzziele zu wehren, welche die Bevölkerung in ihrer Freizeit- und Erholungsgestaltung, aber auch im Berufsalltag, stark einschränken würden, teilte sie am Freitag mit.

Die Gemeinde kritisierte in der Mitteilung die kantonalen Behörden. Das Umweltdepartement sei im behördlichen Mitwirkungsverfahren nicht auf die Forderungen der Gemeinde eingegangen, hiess es.

Insgesamt stellte die Gemeinde 33 Anträge. Sie bekämpft den Rückbau der Sägelstrasse und macht sich für die Beibehaltung von Fuss- und Wanderwegen stark. Einzelne Anträge betreffen auch den Campingplatz Buchenhof.

Das seit 1987 bestehende Naturschutzgebiet Lauerzersee-Sägel-Schutt ist eine der sechs Moorlandschaften im Kanton Schwyz und soll erweitert werden. Die Zahl der Stellplätze auf dem Camping soll stark reduziert werden, weil die Anlage unrechtmässig vergrössert worden sei.