The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Steve Lee hätte fast Freddie Mercury als Leadsänger beerbt

Keystone-SDA

Der verstorbene Gotthard-Leadsänger Steve Lee soll 2005 ein Kandidat für die Nachfolge von Freddie Mercury bei "Queen" gewesen sein. Seine Ex-Partnerin Brigitte Voss erzählt, warum Lee das Angebot ablehnte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «2005 war er in der engeren Auswahl für Mercury», erzählte die 65-Jährige dem «Blick». Schlussendlich habe er sich aber selbst aus dem Rennen genommen, Lee habe seine Band nicht verlassen wollen. «Ausserdem wäre er nicht mehr viel zu Hause gewesen.» Die Entscheidung für oder gegen Queen habe Voss damals ganz ihrem Partner überlassen. » Ich wollte ihm nicht im Wege stehen, er hat so viel gemacht, um da zu sein, wo er war. Er hat sich dann für die Band und mich entschieden».

Lee wurde 1963 geboren. Er starb am 5. Oktober 2010 bei einem Unfall während eines Motorradtrips in den USA.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft