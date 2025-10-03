Steve Lee hätte fast Freddie Mercury als Leadsänger beerbt

Keystone-SDA

Der verstorbene Gotthard-Leadsänger Steve Lee soll 2005 ein Kandidat für die Nachfolge von Freddie Mercury bei "Queen" gewesen sein. Seine Ex-Partnerin Brigitte Voss erzählt, warum Lee das Angebot ablehnte.

1 Minute

(Keystone-SDA) «2005 war er in der engeren Auswahl für Mercury», erzählte die 65-Jährige dem «Blick». Schlussendlich habe er sich aber selbst aus dem Rennen genommen, Lee habe seine Band nicht verlassen wollen. «Ausserdem wäre er nicht mehr viel zu Hause gewesen.» Die Entscheidung für oder gegen Queen habe Voss damals ganz ihrem Partner überlassen. » Ich wollte ihm nicht im Wege stehen, er hat so viel gemacht, um da zu sein, wo er war. Er hat sich dann für die Band und mich entschieden».

Lee wurde 1963 geboren. Er starb am 5. Oktober 2010 bei einem Unfall während eines Motorradtrips in den USA.