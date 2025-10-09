Stiftung installiert 2900 Quadratmeter an Solarmodulen in Basel

Keystone-SDA

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) baut im Basler Quartier Bruderholz Solaranlagen auf den Dächern von Liegenschaften in ihrem Besitz. Insgesamt werden auf dem Sesselacker Module von insgesamt 2900 Quadratmetern installiert, wie die Stiftung am Donnerstag mitgeteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es handelt sich dabei um eine der grössten privaten Solaranlagen im Kanton, wie die Stiftung schreibt. Die Anlagen auf 14 Dächern sollen pro Jahr 580 Megawattstunden Strom liefern. Die Siedlung sei dank der niedrigen Gebäude mit wenig Verschattung besonders gut geeignet.

Bereits im ersten Halbjahr 2025 wurden eine neue Pelletheizung und eine thermische Solaranlage installiert, wie es weiter heisst. Die Pellets stammten aus regionalem Holz. Laut der Stiftung wird die Energieversorgung der Überbauung damit «auf eine zeitgemässe Basis» gestellt.

Zudem sollen in der Siedlung Massnahmen für die Biodiversität umgesetzt werden, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Dabei gehe es etwa um die Umwandlung von Rasenflächen in Wiesen, die Pflanzung von Wildhecken oder die Entfernung von invasiven Arten. Gemäss Mitteilung investiert die CMS rund fünf Millionen Franken in ihre Vorhaben auf dem Sesselacker.