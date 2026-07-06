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Strasse beim Zoo Basel wird stadteinwärts für Autos gesperrt

Keystone-SDA

Wer von Binningen BL aus mit dem Auto zum Zoo Basel fahren will, muss ab Dienstag einen Umweg machen. Die Binningerstrasse wird wegen der Zolli-Bauarbeiten für ein Jahr zur Einbahnstrasse, wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Stadteinwärts ist die Strasse zwischen Margarethenstich und Erdbeergraben für den Autoverkehr gesperrt. Velos und Mofas haben weiterhin Durchfahrt und auch die Tramhaltestelle «Zoo» ist nicht von der Sperrung betroffen, wie es im Communiqué heisst.

Fahrzeuge aus dem Leimental mit bis zu 3,5 Tonnen Gewicht müssen temporär über den Margarethenstich nach Basel fahren. Wer von Binningen aus mit dem Auto den Zolli besuchen und auf dem Zooparkplatz parkieren möchte, sollte über die Margarethen- und anschliessend über die Markthallenbrücke fahren. Eine Signalisation zeigt den Weg über das Heuwaageviadukt, die Steinenschanze und den Auberg.

Lastwagen müssen weiteren Umweg nehmen

Das JSD empfiehlt Fahrzeugen mit über 3,5 Tonnen eine weiträumige Umfahrung. Grund ist die Lastbeschränkungen auf der Margarethenbrücke.

Im Zuge des Projekts «Zolli 2049» baut der Zoo Basel ein Parkhaus am Erdbeergraben. Das Parking soll 2027 in Betrieb gehen. Im Gegenzug will der Zoo den heutigen Parkplatz abreissen und dort neue Anlagen für Tiere wie Seekühe und Krokodile errichten.

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