Strom fällt an Heiligabend in Gemeinden nördlich von Langenthal aus

Keystone-SDA

In mehreren Ortschaften in den Kantonen Bern und Solothurn ist am frühen Heiligabend nördlich von Langenthal BE der Strom ausgefallen. Gründe dafür waren Eis auf den Stromleitungen sowie der Wind, wie eine Sprecherin des Berner Energieunternehmens BKW am Abend auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Der Stromausfall ereignete sich am frühen Abend und dauerte je nach Ort zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Nach spätestens 60 Minuten seien alle von dem Ausfall betroffenen Haushalte wieder am Netz gewesen, so die Sprecherin weiter.

In Aarwangen BE waren rund 1300 Kundinnen und Kunden während rund 30 Minuten von dem Stromausfall betroffen. In den weiteren Berner Gemeinden Wynau und Schwarzhäusern fiel bei zusammengenommen rund 1000 Kundinnen und Kunden der Strom aus.

In den Solothurner Gemeinden Kestenholz und Wolfwil ereignete sich derweil bei insgesamt 1500 Kundinnen und Kunden ein Stromausfall. In Wolfwil etwa dauerte der Ausfall rund eine Stunde.