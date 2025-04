Studie schätzt Population der Schneeleoparden in Nepal auf fast 400

Keystone-SDA

Einer ersten nationalen Studie zu Schneeleoparden zufolge gibt es in Nepal fast 400 Exemplare der vom Aussterben bedrohten scheuen Grosskatze. Die Studie gibt Anlass zur Hoffnung: Die Zahl der Tiere in Nepal liegt demnach am oberen Ende der bisherigen Schätzungen.

(Keystone-SDA) Die Studie sei «ein historischer Schritt für den Schutz der Schneeleoparden in Nepal», sagte Haribhadra Acharya, leitender Ökologe der Abteilung für Nationalparks und Wildtierschutz in dem Himalaya-Staat, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. «Dank der grossartigen Arbeit der Forscher erhalten wir zum ersten Mal authentische Daten», fügte er hinzu.

Der Verlust ihres natürlichen Lebensraums, der Klimawandel und Wilderei haben die Schneeleoparden-Populationen in ganz Asien stark zurückgehen lassen. Von der Weltnaturschutzunion (IUCN) wird der Schneeleopard als «gefährdet» eingestuft.

Wenig erforschte Tiere

Insgesamt wurden mithilfe von Überwachungskameras mit Bewegungsmeldern und genetischen Analysen in sieben Schlüsselgebieten schätzungsweise 397 Schneeleoparden gezählt. Die IUCN hatte den Bestand auf zwischen 301 und 400 geschätzt.

Mit ihrem grauen Fell und der dunklen Zeichnung sind Schneeleoparden in ihrer Umgebung perfekt getarnt und somit nur schwer zu erkennen. Aufgrund der abgelegenen Lebensräume sind es die am wenigsten erforschten Grosskatzen.

Zehn Prozent der Gesamtpopulation

Nepal verfügt laut der Naturschutzorganisation WWF zwar nur über zwei Prozent der weltweiten Lebensräume von Schneeleoparden, beherbergt jedoch zehn Prozent der geschätzten Gesamtpopulation. «Noch wichtiger ist, dass wir nach Bhutan das zweitkleinste Land in Bezug auf die Grösse des Lebensraums von Schneeleoparden sind, jedoch die viertgrösste Population haben», sagte Ghana S Gurung vom WWF Nepal.

Dem in den USA ansässigen Snow Leopard Trust zufolge gibt es weltweit «möglicherweise nur noch 3920 und wahrscheinlich nicht mehr als 6390» Schneeleoparden, die in insgesamt zwölf Ländern Asiens leben.