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Studierendenzahlen im Kanton Luzern steigen

Keystone-SDA

Die Luzerner Bildungsinstitutionen haben im Studienjahr 2025/26 auf Tertiärstufe weiter zugelegt. Besonders stark wuchsen die neuen Studiengänge in der Pflege, sowohl an der Hochschule Luzern als auch an der höheren Fachschule, wie Statistik Luzern (Lustat) mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton Luzern studierten im Studienjahr 2025/26 insgesamt gut 23’700 Personen auf der Tertiärstufe, also an der Universität Luzern, Hochschule Luzern (HSLU) oder Pädagogischen Hochschule (PH). Das entspricht einem Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

An den Hochschulen waren rund 14’700 Studierende eingeschrieben, weitere 7800 Personen besuchten Ausbildungen der höheren Berufsbildung, wie Lustat mitteilte.

Am stärksten gewachsen ist laut Statistikbüro die Universität mit einem Plus von 8,3 Prozent, insbesondere dank der Studiengängen Psychologie sowie Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Auch die Hochschule, die grösste tertiäre Bildungsinstitution im Kanton, verzeichnete einen Anstieg von fünf Prozent. An der Pädagogischen Hochschule Luzern blieben die Studierendenzahlen insgesamt stabil.

An der Hochschule Luzern stieg die Zahl der Studierenden im Studienbereich Pflege von 36 auf 137 Personen. Auch der Studiengang Pflege HF in der höheren Berufsbildung legte deutlich zu, wie es weiter hiess. Insgesamt wurden dort rund 100 Studierende mehr als im Vorjahr gezählt.

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