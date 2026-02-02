The Swiss voice in the world since 1935
Stundenlange Störung bei Swisscom TV – Tausende Nutzer betroffen

Keystone-SDA

Der Fernseh-Dienst von Swisscom ist am Montagabend wegen einer IT-Störung stundenlang ausser Betrieb gewesen. Die Störung begann nach 17.00 Uhr und konnte gegen 22.00 Uhr behoben werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Blue tv und die blue tv App seien wieder vollständig verfügbar, hiess am späten Montagabend auf der Website von Swisscom. Das Unternehmen wies darauf hin, dass bei einer weiterhin angezeigten Fehlermeldung beim Einschalten der TV-Box das Netzkabel für 10 Sekunden abgezogen und die TV-Box neu gestartet werden müsse.

Nach Angaben von allestörungen.ch vom Montagabend führte der Ausfall bei Swisscom TV zu rund 5500 Störungsmeldungen.

