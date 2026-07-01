Sustenpass bleibt nach Unwetter vorerst geschlossen

Keystone-SDA

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Unwetter haben am Dienstagabend in der Innerschweiz zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Abschnitt der Sustenpassstrasse bleibt weiterhin geschlossen, wie die Urner Baudirektion am Mittwochmittag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Nach diversen Murgängen, welche die Strasse überfluteten, seien zwischen Gorezmettlen und der Passhöhe die Aufräumarbeiten im Gang, hiess es. Am Donnerstagvormittag werde entschieden, wann der Pass wieder geöffnet wird. Zudem bleibe die Kleintalstrasse ab Höhe Kleintal bis Klosterberg in Isenthal bis auf Weiteres gesperrt, schrieb die Baudirektion weiter.

Der Kanton Uri sei «glimpflich davongekommen». Die Hochwasserschutzmassnahmen und die Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzkräfte hätten «einwandfrei funktioniert».

Auch auf der Klausenstrasse kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wegen eines Erdrutsches wird der Verkehr zwischen Urnerboden und Ennetlinth-Linthal GL wechselseitig geführt, wie der TCS am Mittwochmorgen mitteilte.

Aufgehobene Sperrungen

In Seedorf UR wurde die Seestrasse zwischen dem Schulhaus Seedorf und dem Bolzbach kurz vor Mitternacht gesperrt, wie der Kanton Uri über die Alertswiss-App mitteilte. Die Sperrung wurde gemäss Alertswiss um kurz vor 6.30 Uhr wieder aufgehoben.

Im Kanton Obwalden war der Bahnverkehr der Zentralbahn zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad am Dienstagabend ab 21.00 Uhr unterbrochen. Wie der Sprecher der Bahn am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, dauerte der Unterbruch bis 4.00 Uhr morgens. Ab Betriebsbeginn verkehrten die Züge wieder normal.