Suthida von Thailand besucht Trainingszentrum OYM in Cham ZG

Keystone-SDA

Suthida, die Königin von Thailand, hat das Sporttrainingszentrum OYM (On Your Marks) in Cham im Kanton Zug besucht. Die Monarchin ist ein grosser Fan von Sport und spielt selbst Eishockey.

(Keystone-SDA) Die Königin hat gemäss einer Mitteilung des OYM vom Freitag ein grosses Interesse an den Trainings- und Förderkonzepten des Zentrums gezeigt, in dem Spitzen- und Nachwuchsathletinnen und -athleten trainieren. Auch von einem «intensiven und aufschlussreichen Austausch» wurde berichtet, denn Suthida habe ein fundiertes Verständnis für den Leistungssport.

Die 47-jährige Suthida ist mit König Maha Vajiralongkorn verheiratet und seit 2019 Königin des ostasiatischen Landes. Zuvor hatte die aus Bangkok stammende Frau als Flugbegleiterin gearbeitet. Gemäss Medienberichten hielt sie sich auch wiederholt in der Zentralschweiz auf.