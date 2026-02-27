The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Suthida von Thailand besucht Trainingszentrum OYM in Cham ZG

Keystone-SDA

Suthida, die Königin von Thailand, hat das Sporttrainingszentrum OYM (On Your Marks) in Cham im Kanton Zug besucht. Die Monarchin ist ein grosser Fan von Sport und spielt selbst Eishockey.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Königin hat gemäss einer Mitteilung des OYM vom Freitag ein grosses Interesse an den Trainings- und Förderkonzepten des Zentrums gezeigt, in dem Spitzen- und Nachwuchsathletinnen und -athleten trainieren. Auch von einem «intensiven und aufschlussreichen Austausch» wurde berichtet, denn Suthida habe ein fundiertes Verständnis für den Leistungssport.

Die 47-jährige Suthida ist mit König Maha Vajiralongkorn verheiratet und seit 2019 Königin des ostasiatischen Landes. Zuvor hatte die aus Bangkok stammende Frau als Flugbegleiterin gearbeitet. Gemäss Medienberichten hielt sie sich auch wiederholt in der Zentralschweiz auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft