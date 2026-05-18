SVA Aargau meldet markanten Anstieg der Prämienverbilligungen

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau beziehen immer mehr Menschen eine Verbilligung der Krankenkassenprämien und sind Ergänzungsleistungen angewiesen. Fast jede vierte Person erhält eine Prämienverbilligung. Die Auszahlungen stiegen 2025 nach Angaben der Sozialversicherung SVA Aargau an.

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(Keystone-SDA) Die Ausgaben für die Prämienverbilligung nahmen 2025 um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Dieser Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass der Bund und der Grosse Rat die zur Verfügung stehenden Mittel aufgrund des Bevölkerungs- und Prämienwachstums erhöht hätten.

Insgesamt bezogen 199’746 Personen im Aargau diese finanzielle Unterstützung. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 7,8 Prozent. Damit erhält mittlerweile rund jede vierte Person im Kanton eine Prämienverbilligung.

Laut dem Geschäftsbericht der SVA Aargau wurden für die Prämienverbilligung insgesamt 443,6 Millionen Franken ausbezahlt. Dies entspricht einer Zunahme von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Bund und der Kanton finanzieren die Prämienverbilligung.

Höhere Ausgaben auch bei den EL

Bei den Ergänzungsleistungen (EL) nahmen die Ausgaben 2025 ebenfalls deutlich um 8,4 Prozent zu, nachdem sie im Vorjahr um 2,4 Prozent gestiegen waren. Die Anzahl der Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, stieg um 3,0 Prozent auf insgesamt 22’006 an.

Als primäre Ursache für diesen Anstieg nennt die SVA Aargau die vom Regierungsrat beschlossene Erhöhung der maximal anrechenbaren Tagestaxe für Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner sowie die vom Bund angehobenen Mietzinshöchstwerte.

Tiefere Bearbeitungszeiten

Trotz der steigenden Fallzahlen senkte die SVA Aargau die Bearbeitungsdauer für EL-Anmeldungen. Im Jahr 2025 betrug sie durchschnittlich 34 Tage (Vorjahr: 39 Tage). Dies ist der tiefste Stand der letzten dreizehn Jahre, wie es im Jahresbericht heisst. Der Wert liege weit unter der gesetzlich vorgegebenen Frist von 90 Tagen.

Bei der Invalidenversicherung meldeten sich mehr Personen an als im Vorjahr. Die Zahl stieg um rund 7 Prozent auf 8338 an. Die IV-Stelle von SVA Aargau habe die Arbeit konsequent auf die berufliche Eingliederung ausgerichtet, hiess es. 62 Prozent der durchgeführten Eingliederungen seien 2025 erfolgreich verlaufen. 2357 Personen seien in den ersten Arbeitsmarkt integriert worden.

SVA Aargau ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Unternehmung. Sie gewährleistet im Auftrag des Bundes und des Kantons Aargau soziale Sicherheit mit einem Leistungsvolumen von über 3 Milliarden Franken pro Jahr. Die SVA Aargau beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende.