SVP läuft im Bündner Parlament mit Forderung zu Wolfsabschüssen auf

Keystone-SDA

Die SVP hat am Donnerstag im Bündner Grossen Rat weitgehend Schiffbruch erlitten beim Versuch, die Rahmenbedingungen für Jäger bei der Regulation der Wolfspopulation zu lockern. Das Parlament überwies auf Antrag der Regierung lediglich eine massiv abgespeckte Version des Vorstosses.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vom SVP-Fraktionsauftrag wurde nur der erste Punkt und auch der nur im Sinne der Regierung überwiesen. «Alle patentierten Bündner Jägerinnen und Jäger zur Wolfsregulierung stärker einzubeziehen und Wolfsabschüsse durch alle Personen mit gültigem Jagdpatent zu bewilligen», lautet die Forderung.

Allerdings ist der Auftrag fast wirkungslos. Die Regierung erklärte in ihrer Antwort, der Kanton werde der Jägerschaft auch in diesem Jahr wieder Instruktionsanlässe in den Regionen anbieten, welche teilnehmende Jägerinnen und Jäger zur Wolfsregulation berechtigen.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen will die Regierung am Einbezug der Jägerschaft bei der Entnahme von ganzen Wolfsrudeln während der Hochjagd und der Sonderjagd festhalten. Das Amt für Jagd und Fischerei sei zudem auch offen dafür, die Jägerschaft bei der Jungtierregulation miteinzubeziehen, hiess es.

Vom Tisch hingegen sind Forderungen der SVP nach einer verlängerten Jagd auf Wölfe und einer Senkung der Strafen bei Fehlabschüssen.